"أحد الوحدة" ببيروت.. تنديد بالطبقة الحاكمة ومطالبة بمحاسبة الفاسدين

بيروت / ريا شرتوني/ الخليج 365

توافد آلاف المحتجين، الأحد، على ساحتي الشهداء ورياض الصلح، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن فعاليات "أحد الوحدة".

ويحمل المحتجون الأعلام اللبنانية، ويرفعون شعارات تندد بالطبقة الحاكمة، وتدعو إلى محاسبة من أسموهم "الفاسدين".

وتحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قدم سعد الحريري، في 29 من الشهر نفسه، استقالة حكومته، التي نالت الثقة النيابية في 15 فبراير/ شباط الماضي.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأنّ المحتجّين عند تقاطع إيليا في مدينة صيدا، عاصمة الجنوب، أغلقوا الطريق بأجسادهم، وسط إجراءات أمنيّة للجيش.

وواصل "حراك أبناء بعلبك" اعتصامه الاحتجاجي مقابل قلعة بعلبك الأثريّة (شرق).

ويرفع المعتصمون الأعلام اللبنانية، وشعار: "نريد دولة مدنيّة"، و"الشعب عطشان حريّة".

ويطالب المحتجون برحيل كل رموز السلطة الراهنة، وليس الحكومة فقط، وتسريع عملية تشكيل حكومة كفاءات، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة.

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وتوجد في لبنان 3 رئاسات هي رئاسة الجمهورية ويتولاها مسيحي ماروني، ورئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني، ورئاسة مجلس النواب (البرلمان) ويتولاها مسلم شيعي.

وقالت مجموعة "لحقي" (مدنية)، في بيان، إن: تظاهرة أحد الضغط هي لنقول إن اليوم هو أحد الوحدة، وحدتنا، نحن الناس، بمواجهة سلطة اجتمعت لضرب مصالحنا وحقوقنا، وإن الثورة متمسكة بأهدافها لتتحقق إرادة الناس".

وتابعت أن هذه "التظاهرة هي من ضمن سلسلة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد وأُطلق عليها (أحد الضغط)، وتمثل أطياف الشعب اللبناني، وتهدف إلى إسقاط النظام".

وتزامنًا مع انطلاق مظاهرات "أحد الوحدة" في مختلف المناطق اللبنانيّة، تجمّع لبنانيّون في إحدى الساحات بالعاصمة البريطانيّة لندن، حاملين الأعلام اللبنانيّة، ومنددين بالطبقة السياسيّة الحاكمة في لبنان.

وأمهل المحتجّون السلطات حتى مساء الثلاثاء المقبل لتسمية رئيس حكومة جديدة، مهددين ببدء إضراب عام.

وألقى وزير الخارجيّة والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال، جبران باسيل، الأحد، خطابًا من محيط قصر بعبدا الرئاسي، قال فيه "هناك أيام صعبة تنتظرنا. أهل الخيانة قلائل في صفوفنا".

وأضاف باسيل، رئيس التيار الوطني الحر وصهر الرئيس اللبناني ميشال عون: "في الأزمات الكبيرة يظهر أمران: الخوف ونستطيع فهمه، والخيانة التي لا نستطيع فهمها، وليس لها مبرر".

وعلى الفور، غرّد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، عبر "تويتر"، قائلًا: "عدنا إلى المربع الأول مع كلام شعبوي فارغ يعود إلى ثلاثين عام مضت".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.