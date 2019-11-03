سفير واشنطن بطرابلس: الصراع المستمر يقوض الجهود ضد الإرهاب

جهاد نصر، وليد عبد الله / الخليج 365

قال سفير واشنطن بطرابلس، ريتشارد نورلاند، الأحد، إن الصراع المستمر في ليبيا، يقوض الجهود المشتركة ضد الإرهاب، ويضر باحتمالات تعافي النمو الاقتصادي فيها.

جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، في لندن، لمناقشة جهود إنهاء الصراع في طرابلس، حسب بيان نشرته السفارة الأمريكية عبر صفحتها على فيسبوك.

وكانت واشنطن قد أعلنت أكثر من مرة، استهداف إرهابيين من تنظمي داعش والقاعدة في جنوبي ليبيا، بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني الليبية.

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وخلال الاجتماع، أكد سفير واشنطن حاجة جميع الأطراف الليبية المسؤولة، لـ "العمل من خلال العملية السياسية، لاستعادة الأمن في غربي ليبيا، وتشجيع الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة، لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً لجميع الليبيين".

وأوضح "نورلانج" أن السفارة الأمريكية مستعدة لتقديم دعمها الكامل لهذا الحوار السياسي الليبي بناءً على طلب ليبيا.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي تشهد العاصمة طرابلس (غرب) مقر حكومة الوفاق معارك مسلحة بعد أن شنت قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات "الوفاق".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.