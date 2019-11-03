أنقرة: استمرار الاستطلاع ونزع الألغام في إطار "نبع السلام"

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، استمرار أعمال الاستطلاع والمراقبة ونزع الألغام والمتفجرات المصنوعة يدويًا في إطار عملية "نبع السلام"، شمالي سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "الوحدات التركية تواصل أعمال الاستطلاع والمراقبة ونزاع الألغام والمتفجرات المصنوعة يدويًا، في إطار عملية نبع السلام".

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ونفت الوزارة الادعاءات التي تناقلتها وسائل إعلامية بشأن إطلاق النار على عناصر تابعة لمؤسسات مدنية ولدول التحالف المحتمل تواجدها بالمنطقة. وأكّدت أن هذه الأنباء لا تعكس الحقيقة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.

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