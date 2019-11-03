"عمليات بغداد": نسبة قليلة تحاول حرف المظاهرات عن مسارها

بغداد/ محمد وليد/ الخليج 365

قالت قيادة عمليات بغداد، الأحد، إن نسبة قليلة جدا تحاول تحريف المظاهرات عن مسارها، متعهدة بإنهاء استهداف المتظاهرين من قبل القوات الأمنية بشكل فوري.

جاء ذلك في تصريحات قائد عمليات بغداد الركن قيس المحمداوي، للصحفيين، أثناء توجهه إلى ساحة التحرير وسط حشد من المتظاهرين وسط العاصمة بغداد.

وأوضح المحمداوي أن "المتظاهرين أولادنا وقد أوصلوا رسالتهم ومطالبهم مشروعة، وأنا كقائد عمليات بغداد والقطعات (القوات) الأمنية أقول إننا معهم".

وأضاف "هناك نسبة قليلة جدا لا تتجاوز 1 بالمئة تحاول تحريف المظاهرات عن مسارها لكن المتظاهرين السلميين هم من يتصدون لهم قبلنا لضمان سلامتهم".

وتعهد المحمداوي بأن "القوات المتواجدة على السياج ستنهي موضوع الدخان - قنابل الغاز المسيلة للدموع - والهراوات نهائيا لأنها لا تليق بالمتظاهرين بل هم يستحقون أن نهديهم الورود ونقبل أياديهم قبل جبينهم".

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وشدد على أنه "انتهى ضرب المتظاهرين وقد أصدرت أوامر بمنع ذلك، وأنا متظاهر معهم ونطالب بحقوقنا جميعا، لكن على المتظاهرين منع المجموعة الصغيرة التي تريد تضييع هذا الصوت المدوي".

واختتم المحمداوي مخاطبا المتظاهرين "استمروا في المظاهرات وطالبوا بحقوقكم".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة مناوئة للحكومة، استمرت أسبوعا قبل أن تستأنف في 25 أكتوبر، خلفت نحو 265 قتيلا وآلاف الجرحى.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.