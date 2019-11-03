المرور يكشف حقيقة مقطع ممارسة التفحيط بالدائري الغربي

صحيفة الخليج الالكترونية

نفت الإدارة العامة للمرور بالرياض، اليوم الأحد، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل بشأن ممارسة بعض الشبان للتفحيط بالدائري الغربي.

وأوضحت الإدارة، أن ما تم تداوله بشأن مقطع ممارسة عدد من السيارات للتفحيط على طريق الملك خالد بالرياض غير صحيح، مؤكدة أن المقطع قديم وتم تصويره قبل 3 سنوات.

وأكّدت إدارة مرور منطقة الرياض أنه تم حينها ضبط المخالفين وتطبيق العقوبة المقررة في نظام المرور.