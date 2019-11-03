إصدار وإلغاء تأشيرات الخروج والعودة عبر « مقيم »

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن لصاحب المنشأة إنهاء العديد من المعاملات لموظفيه المقيمين عبر بوابة «مقيم» دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

وأوضحت «الجوازات» أنه يمكن تجديد الإقامة وإصدار وإلغاء تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي، دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

كما تفاعلت مع استفسار أحد الأشخاص حول استخراج كرت الإقامة، إذ قال في سؤاله إلى الحساب الرسمي للجوازات على «تويتر»: «السلام عليكم، هل يستطيع المقيم الذهاب إلى مكتب الجوازات لإستخراج كرت الإقامة؟ في حال كان كفيلة لا يستطيع الذهاب بسبب المرض، مع العلم بأنه تم التجديد».

ورد حساب الجوازات، قائلًا «أهلاً بك، يتم طلب طباعة هوية مقيم عبر منصة أبشر ، في حال عدم خدمتك يرجى طباعة الملاحظة ومراجعة إدارة الجوازات من قبل صاحب العمل أو الشخص المفوض».