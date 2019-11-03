وظائف شاغرة بغرفة الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت غرفة الرياض، عن ملتقى التوظيف الفوري لشركة فواز الحكير لأزياء التجزئة للنساء، لـ 500 وظيفة، وفقًا للمسميات التالية: «مدير معرض، مساعدة مديرة معرض، ممثلة مبيعات».

وأوضحت أن المميزات الوظيفية ستكون كالآتي: «تدريب وتطوير، عمولات على المبيعات، تأمين طبي، المرونة في ساعات العمل، اختيار الموقع للمتقدمة حسب الإمكانية والشاغر ».

وأفادت بأن المقابلات ستكون يوم الخميس المقبل الموافق 7 نوفمبر، في المركز الرئيسي لغرفة الرياض.

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة هي: «السيرة الذاتية، الهوية الوطنية، الشهادة الدراسية، الحساب البنكي ».