اخبار الخليج

وظائف شاغرة بغرفة الرياض

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت غرفة الرياض، عن ملتقى التوظيف الفوري لشركة فواز الحكير لأزياء التجزئة للنساء، لـ 500 وظيفة، وفقًا للمسميات التالية: «مدير معرض، مساعدة مديرة معرض، ممثلة مبيعات».

وأوضحت أن المميزات الوظيفية ستكون كالآتي: «تدريب وتطوير، عمولات على المبيعات، تأمين طبي، المرونة في ساعات العمل، اختيار الموقع للمتقدمة حسب الإمكانية والشاغر ».

وأفادت بأن المقابلات ستكون يوم الخميس المقبل الموافق 7 نوفمبر، في المركز الرئيسي لغرفة الرياض.

وأشارت إلى أن المستندات المطلوبة هي: «السيرة الذاتية، الهوية الوطنية، الشهادة الدراسية، الحساب البنكي ».

انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة بغرفة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا