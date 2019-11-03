«النيابة العامة» تحذر من جريمة تغيير معالم النقود المتداولة

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صحيفة الخليج الالكترونية
حذرت النيابة العامة، اليوم الأحد، من خطورة التورط في جريمة تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في المملكة بقصد آثم.
وأوضحت، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المساءلة الجزائية تمتد تجاه كُل من ساهم بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض على ذلك.
وتابعت النيابة العامة: “يُقرر على الشروع فيها نصف عقوبة الجريمة التامة”، وقالت: “يُعاقب على تلك الجرائم داخل المملكة سواءً ارتكبت داخلها أو خارجها”.
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