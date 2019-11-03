قداما الوديعة يكرمون بن نصير “رحمه الله”

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الخليج - ابراهيم محمد ال فرحان
في بادرة إنسانية ليست بغريبة و لفته جميله وليلة من ليالي الوفاء ، كرم قداما نادي الوديعة زميلهم المتوفي قبل عدة أشهر “عبدالله بن نصير” رحمه الله .
حيث أقيمت مباراة شارك فيها عدد كبير من أقاربه ومحبيه ، وعقب نهاية اللقاء ، سلم كأس تذكارى لاخيه ” سعيد بن نصير” مع شهادة عرفان ووفاء ، ومرفق بها إيصال أسهم في أحد أعمال الخير .
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