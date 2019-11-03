الإمارات تدين الهجوم "الإرهابي" في مالي







اسماء السيد - أبوظبي: دانت دولة الإمارات الأحد "بشدة" الهجوم الذي استهدف الجيش المالي الجمعة، مؤكدة موقفها "الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب". وأعلن الجيش المالي السبت أن 49 جنديًا قتلوا في "هجوم إرهابي" جديد استهدف موقعًا عسكريًا في اينديليمان بالقرب من النيجر، في واحدة من أسوأ الانتكاسات التي تعرض لها في السنوات الأخيرة وتثير شكوكا في قدرته على مواجهة الجهاديين. وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية الهجوم.

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