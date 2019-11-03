دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة شركة مايكروسوفت تحدث شعار متصفحها Edge بشكل مغاير وعصري

قامت شركة مايكروسوفت بتحديث شعار متصفحها الجديد Edge المبني على النسخة المصدرية كروميوم، لكن هذه المرة كان الشعار مختلفاً عن ذلك السابق الذي تم اطلاقه منذ 4 سنوات المشابه لنسخة انترنت اكسبلورر صاحب السمعة السيئة.

فيما جاء اكتشاف الشعار الجديد على شكل حرف e في لعبة متصفح لأخر إصدارات كناري، لكنه بتصميم مختلف عن سابقاته المستخدمة لدلالة على متصفح اكسبلورر، حيث من الواضح أن عملاق البرمجة تود إظهاره بشكل عصري ومتماشي مع الشعارات الأخرى لحزمة أوفيس التي قامت بتحديثها مؤخراً.

حيث يبدو حرف e على شكل موجة تشير إلى التغيير الكبير في منهج مايكروسوفت بالاعتماد على شيفرة كروميوم وانتقال إلى عهد جديد من التصفح.

وكانت مايكروسوفت قد أطلقت نسخة تجريبة من متصفح Edge لويندوز 10 قبل أشهر ومن ثم وفرها لويندوز 7 ويندوز 8 في الوقت الذي أصبحت فيه متوفرة أيضاً لنظام macOS.

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ولا يبقى الآن سوى انتظار الإطلاق الرسمي لـEdge كروميوم الجديد والذي لعله سيكون قريباً، حيث أن مايكروسوفت على موعد مع مؤتمر Ignite الأسبوع المقبل في مدنية أورلاندو في ولاية فلوريدا الأمريكية.

المصدر

The Verge

التدوينة شركة مايكروسوفت تحدث شعار متصفحها Edge بشكل مغاير وعصري ظهرت أولاً على عالم التقنية.