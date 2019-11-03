هذا الموضوع Whatsapp يجلب ميزة قفل سجل المحادثات بالبصمة لمستخدمي الأندوريد ظهر على التقنية بلا حدود.
بدأت شركة الفيس بوك في دفع إحدى المميزات التي تمتع بها مستخدمي الواتس اب على منصة iOS منذ فترة، حيث يمكن الآن لمستخدمي الأندوريد حماية وغلق سجلات المحادثات في تطبيق الواتس اب بالبصمة.
يدعم تطبيق Whatsapp مستخدمي منصة الأندوريد الآن بمعايير أعلى لحماية سجل المحادثات في التطبيق، حيث تتوفر ميزة قفل سجل المحادثات بالبصمة لكافة المستخدمين رسمياً.
ولقد توفرت الميزة في السابق لمستخدمي منصة iOS، ومن ثم بدأت شركة الفيس بوك في تجربة ميزة غلق سجل المحادثات بالبصمة خلال الفترة الماضية على منصة الأندوريد، واليوم تنتقل الميزة من الإصدار التجريبي إلى الإصدار الثابت من التطبيق.
ويمكن للمستخدمين الآن تنشيط الميزة عبر إعدادات التطبيق، حيث يمكن من الإعدادات التوجه لحساب المستخدم، ومنه إلى تبويب إعدادات الخصوصية، ومن ثم إختيار قفل المحادثات بالبصمة، على أن تتوفر الميزة في الإصدار الأخير من التطبيق.كما يأتي هذا الإصدار بإعدادات إضافية لإغلاق التطبيق بالبصمة بوقت محدد.
المصدر
هذا الموضوع Whatsapp يجلب ميزة قفل سجل المحادثات بالبصمة لمستخدمي الأندوريد ظهر على التقنية بلا حدود.
كانت هذه تفاصيل خبر Whatsapp يجلب ميزة قفل سجل المحادثات بالبصمة لمستخدمي الأندوريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.