شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات نادرة لمدينة بريدة السعودية تعود لعام 1964..(صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الناشطة المهتمة بالتاريخ غادة المهنا أبا الخيل، مجموعة صور لمدينة بريدة السعودية، تعود إلى العام 1964، عثرت عليها لدى مهندس كهربائي ألماني عمل في المنطقة خلال تلك الفترة.



اطفال بريدة

أعربت أبا الخيل، التي تعمل في السفارة السعودية بألمانيا، في حديث مع "العربية.نت"، عن سعادتها العارمة بالصور التي لم تتوقع الحصول عليها.

وأوضحت أنها التقت بالمهندس والتر بيفيتش البالغ من العمر 77 عاما وزوجته في برلين، متوقعة أن تعقد معه لقاء آخر على نهاية العام



اطفال فى مدينة بريدة 1964

وكشفت أبا الخيل أن بيفيتش "كان متحمساً وعيناه يملأها الفرح" على حد وصفها عندما علم أنها من مدينة بريدة.



والتر بيفيتش ينشر صور بريدة

وروى بفيتش لأبا الخيل قصة نشرتها عبر حسابها في "تويتر"، حيث قال: "عندما كنت في الـ22 من عمري، كانت لدي أحلام كبيرة، أردت أن أرى كل شيء، أردت أن أفعل شيئاً لا يكون مملاً وأن أعيش حياة المغامرة، كان هناك إعلان عن وظيفة في جامعتي، حيث كانوا يبحثون عن مهندس كهربائي للعمل في الصحراء العربية، تحمست وقلت أريد أن أفعل هذا!".

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السعوديين فى بريدة 64

وعندما سألته أبا الخيل كيف لم يخف من اتخاذ قرار كبير كهذا، رد بيفيتش: "الحياة مليئة بالفرص، متى تأتي فرصة أخرى مثل هذه؟ مستحيل".



والتر بيفيتش في بريدة عام 1964

وأوضح أنه استمتع بالعيش في بريدة، لكنه عانى من عدم وصول الكهرباء حينها لكل المناطق، حسب ما أكده.



المدينة السعودية عام 1964

ثم أخرج بيفيتش من ألبومه مجموعة من الصور التقطها للأطفال في بريدة، وقال: "هذه الصور التقطتها من السوق حيث يبيع الناس الكثير من الأشياء، وحيث التقيت بالعديد من الأشخاص الودودين هناك".



بريدة 64

كما كشف بيفيتش أثناء حديثه لأبا الجيل أنه في بعض الأحيان يبحث عن بريدة على الإنترنت ويشعر حينها بـ"عاطفة شديدة" تجاه هذه المنطقة، وأضاف: "كانت هذه المدينة بعيدة عن الأنظار وهي الآن كبيرة جداً"، ويضيف ضاحكاً: "باتت الكهرباء في كل مكان".



سيدة تبيع فى السوق

من جهتها، وصفت أبا الخيل مقابلتها مع بيفيتش وزوجته بـ"واحدة من أفضل لحظات" حياتها، موضحةً أن اللغة شكلت عائقاً بينهما، وأنها ستلتقيه مرة أخرى.



مدينة بريدة 1964

ولقيت هذه القصة والصور اهتماماً من محبي التاريخ المصور للمدن السعودية، الذين أثنوا على اللقاء وحديث الذكريات.