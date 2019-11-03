شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تجدد التزامها بدعم حقوق الفلسطينيين فى الذكرى 102 لوعد بلفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جددت منظمة التعاون الإسلامى، التزامها الدائم بدعم نضال الشعب الفلسطينى، وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة، داعية المجتمع الدولى إلى تحمل المسئولية التاريخية والقانونية والسياسية وتمكين الشعب الفلسطينى من استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فى ذلك حقه فى العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه حلت فى الثانى من نوفمبر 2019 ذكرى مرور 102 عام على وعد بلفور بإقامة وطن قومى لليهود على أرض فلسطين، الذى شكلت تداعياته الخطيرة بداية النكبة الفلسطينية المستمرة بكامل أبعادها، نتيجة إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلى وما رافقها من سياسات قائمة على القتل، والتهجير القسرى، والتطهير العرقى، والاستيطان، ومصادرة الأرض، وتدمير الممتلكات، وإنكار الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى.

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وأكدت المنظمة، أن مناسبة ذكرى الثانى من نوفمبر لا تزال تشكل جرحًا نازفًا فى ضمير الإنسانية بأكملها، وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة الدولية.