شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامى" تجدد التزامها بدعم حقوق الفلسطينيين فى الذكرى 102 لوعد بلفور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه حلت فى الثانى من نوفمبر 2019 ذكرى مرور 102 عام على وعد بلفور بإقامة وطن قومى لليهود على أرض فلسطين، الذى شكلت تداعياته الخطيرة بداية النكبة الفلسطينية المستمرة بكامل أبعادها، نتيجة إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلى وما رافقها من سياسات قائمة على القتل، والتهجير القسرى، والتطهير العرقى، والاستيطان، ومصادرة الأرض، وتدمير الممتلكات، وإنكار الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى.
وأكدت المنظمة، أن مناسبة ذكرى الثانى من نوفمبر لا تزال تشكل جرحًا نازفًا فى ضمير الإنسانية بأكملها، وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر "التعاون الإسلامى" تجدد التزامها بدعم حقوق الفلسطينيين فى الذكرى 102 لوعد بلفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.