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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل وزير شئون القدس ويعتدى عليه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الأحد، 8 مواطنين على الأقل من الضفة الغربية، بينهم وزير شئون القدس فادى الهدمى.

وقال نادى الأسير، حسبما نقلت وكالة "وفا" إن قوات الاحتلال اعتقلت وزير شئون القدس فادى الهدمى بعد الاعتداء عليه، ليكون هذا الاعتقال الثالث له منذ توليه منصب وزير القدس، علاوة على ثلاثة شبان جرى اعتقالهم من البلدة القديمة وهم: وسام سدر، ويوسف الحلو، ورزاز الرازم.

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ومن محافظة الخليل اعتقل المواطنان مؤمن عبد الغفار أبو شمسية (26 عاما)، وأحمد محمد اليمني (27 عاما) وهما أسيران سابقان.

يُضاف إلى المعتقلين مواطن من بلدة الخضر قضاء بيت لحم وهو داوود هشام موسى، ومواطن آخر من بلدة بلعا قضاء طولكرم وهو نبيل صالح حمدان (52 عاما).

 

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