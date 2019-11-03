شركة "بوليت" البريطانية تطلق هاتفاً ذكياً جديداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة بوليت البريطانية هاتفاً ذكياً جديداً مخصصاً للاستخدامات الشاقة، بسعر يبلغ نحو 500 يورو (نحو 2100 درهم).



وأوضحت الشركة أن الهاتف «Cat S52» يتحمل السقوط من ارتفاع متر ونصف المتر على أرضية صلبة، فضلاً عن مقاومته للأتربة والماء لعمق متر ونصف المتر أيضاً، ولمدة 35 دقيقة، وفقاً لفئة الحماية «IP68»، كما أنه يتحمل درجات الحرارة والاهتزازات الشديدة وفقاً للمعيار العسكري «MIL SPEC 810 G».

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وأضافت أن الهاتف الجديد يتمتع بإطار معدني يظهر معه بملامح جذابة تشبه الهواتف العادية، مع سمك 9.69 ملليمترات فقط، وشاشة IPS قياس 5.65 بوصات بدقة وضوح 1440×720 بيكسل.

وذكرت الشركة أنه تم تجهيز الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 12 ميغابيكسل، وأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، مشيرة إلى تزويد الهاتف الجديد بالمعالج Mediatek Helio-P35-SoC ثماني النوى، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت.

وبينت أن الهاتف الذكي الجديد يشتمل على بطارية سعة 3100 مللي أمبير/‏ساعة، ويعمل بنظام التشغيل «أندرويد 9».