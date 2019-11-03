قوات الاحتلال «الإسرائيلي» تعتقل وزير شؤون القدس.. وتسرق 500 دونم في حزما



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، فجر الأحد، وزير شؤون القدس بالسلطة الفلسطينية فادي الهدمي، فيما اغتصبت نحو 500 دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة حزما شرق القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن القوات داهمت منزل الهدمي في حي الصوانة في مدينة القدس فجراً، وفتشته، قبل أن يتم اعتقاله، وهذا الاعتقال هو الثالث للهدمي منذ توليه منصبه في نيسان/إبريل الماضي.

وقال رئيس بلدية بلدة حزما إن سلطات الاحتلال سلمت الارتباط المدني إخطاراً يقضي بالاستيلاء على نحو 500 دونم من الأراضي الواقعة بمحاذاة مستوطنة «آدم» المقامة عنوة على أراضي المواطنين وهي ضمن أحواض البلدة المجاورة لقرية جبع وشرق جنوب بلدة الرام.

وتعتبر بلدة حزما تحيطها أربع مستوطنات، الشريان الرئيسي الرابط بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وإحدى البوابات الرئيسية لمدينة القدس.

وأضاف أبو حلو أن قرار الاحتلال بالاستيلاء على الأراضي هو من أجل التمدد الاستيطاني.

وصعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً سياستها الرامية إلى الاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في الضفة الغربية، والقدس المحتلة.