هواوي تستعد لإطلاق «5جي» في الفلبين وتايلاند

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة هواوي الصينية للاتصالات الأحد أنها تستعد لبدء العمل على البنية التحتية المرتبطة بإطلاق خدمات الجيل الخامس من الإنترنت فائقة السرعة في الفلبين وتايلاند.

وبرزت الشركة كطرف رئيسي في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي شهدت فرض رسوم جمركية متبادلة على منتجات بقيمة مليارات الدولارات.

وحذّرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن معدّات هواوي قد تسمح للصين بالتجسس على دول أخرى ومنعت الشركات الأمريكية من بيع التكنولوجيا لها، لكن المجموعة الصينية العملاقة نفت الاتهامات مراراً.

وتجاهلت تايلاند والفلبين التحذيرات الأمريكية بشأن الأمن عبر الإنترنت وسارعتا لاستغلال شبكات «5جي» فائقة السرعة التي تعهدت بها أكبر شركة مصنّعة للهواتف الذكية في الصين، بينما نأت فيتنام بنفسها عن هواوي.

وقال نائب رئيس هواوي إدوارد جو خلال قمة دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) الأحد إن «الصين والولايات المتحدة منخرطتان حالياً في حرب تجارية وكان هناك نوع من الحرب التكنولوجية التي تركّز هواوي عليها في الوقت الحالي».

وأضاف «نحن هنا لمساعدة آسيان على تطوير شبكات +5جي+».

ويسعى التكتل الذي يضم عشرة أعضاء ويمثل مئات ملايين الناس للحصول على شبكات الإنترنت المتطورة لمساعدة قطاعات الأعمال التجارية والبنية التحتية والنقل على التنافس عالمياً.

ورحّبت تايلاند المستضيفة للقمة بهواوي وسمحت لها بإقامة موقع اختبارات في إحدى الجامعات الكبرى قرب العاصمة بانكوك.

وقال متحدث باسم هواوي في وقت سابق إن المجموعة استثمرت خمسة مليارات دولار في التجارب ودعيت لإجراء اختبارات مشابهة في أسواق أخرى في جنوب شرق آسيا.

وأعلنت «غلوب تيليكوم» المشغلة الرئيسية لخدمات الاتصالات في الفلبين خلال الصيف أنها ستطلق أولى خدمات الجيل الخامس من الإنترنت فائقة السرعة في جنوب شرق آسيا باستخدام تكنولوجيا هواوي.