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إعصار يجرف نفايات مشعة إلى اليابان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة البيئة اليابانية إن عشرات الأكياس التي تحتوي على أتربة ملوثة بالإشعاع جرفت في أنهارها في أعقاب إعصار قوي الشهر الماضي، وتلك النفايات الخطرة هي نتاج كارثة عام 2011 النووية.
وكانت تلك النفايات تكدس في مواقع تخزين مؤقتة في فوكوشيما ومقاطعات مجاورة أخرى، وذكر مسؤولون أنه بعد تفتيش جميع مواقع التخزين تأكدوا من أن 90 كيساً في فوكوشيما وكيساً في مقاطعة توتشيجي قد جرفت جراء الإعصار هاجيبيس، وأضاف المسؤولون أنهم وجدوا 25 كيساً فارغاً على الأقل ما يعني أن الأتربة الملوثة قد جرفتها مياه الفيضانات.
ولكن المسؤولين تابعوا أن مستويات الإشعاع حول المواقع لا تزال كما هي، ويخطط المسؤولون لتركيب حواجز حول مواقع التخزين لتجنب وقوع حوادث مماثلة بالإضافة إلى البحث عن سبب المشكلة.

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