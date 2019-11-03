«طرق دبي» تنجز مشروع الطرق المؤدية لجوهرة الخور

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، انتهاء جميع الأعمال الخاصة بالأنفاق والطرق المؤدية لمداخل ومخارج مشروع «جوهرة الخور»، التي تنفذها الهيئة بالتنسيق والتعاون مع شركة دبي العالمية للعقار، وسيتم افتتاح الأنفاق والطرق المؤدية للمشروع بالتنسيق مع شركة دبي العالمية، بعد اكتمال الأعمال الإنشائية في مباني المشروع، الذي يقع بين جسري آل مكتوم والعائم.

قال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة: انتهت الهيئة من تنفيذ الأنفاق التي يبلغ طولها 1.4 كم، وطرق بطول سبعة كيلومترات؛ حيث تم ربط المنافذ الأرضية والسفلية «السرداب» لمشروع «جوهرة الخور» بشبكة الطرق والمواصلات على شارع بنى ياس من الجهة الشمالية للمنطقة، وشارع الاتحاد من الجهة الشرقية، من خلال طرق وأنفاق ومنحدرات تؤدي إلى مواقف السيارات السفلية لمشروع جوهرة الخور، كما يتضمن المشروع تنفيذ جسر للمشاة بطول 81 متراً يعبر فوق شارع بني ياس، سيتم إنجازه في الربع الأول من عام 2020، إلى جانب أعمال الإنارة، وأعمال الحماية، وتحويل الخدمات القائمة.

وأضاف: تشتمل منافذ الجانب الشمالي على مداخل من خلال النفق إلى المواقف السفلية للحركة المرورية المتجهة غرب شارع بني ياس، والحركة المرورية القادمة من منحدر جسر آل مكتوم، كما تشتمل على مخارج من المواقف السفلية، عن طريق النفق إلى شارع بني ياس شرقاً، وشارع بني ياس غرباً، ومخارج من الجانب الشمالي الغربي إلى المنحدر الشرقي من جسر آل مكتوم إلى شارع بني ياس، فيما تشتمل منافذ الجانب الشرقي، على مداخل سطحية من وإلى المواقف السفلية بالجانب الشرقي، وأنفاق أحادية إلى المواقف السفلية من شارع الاتحاد بمحاذاة الجسر العائم، ومن شارع بني ياس شرقاً.