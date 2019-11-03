جوجل تعمل على تخصيص طاق بحث للأطباء والمرضى للمساعدة على تتبع السجلات الطبية عن طريق الشبكة العنكبوتية.
لا تنفك شركة جوجل عن توسيع نطاقات العمل في محرك البحث خاصتها حيث تعمل على الدوام على توفير خدمات تتماشى وفرق العمل مختلفة التخصصات الموجودة تحت كنفها وتلك الأخرى التي تقوم باستحداثها.
حيث قامت الشركة أواخر العام الماضي بتكوين وحدة متخصصة في المجال الصحي باسم Google Health بقيادة David Feinberg لكنها لم تفصح عن الدور الذي ستتولاه الوحدة؛ إلا أن رئيسها ومصادر لشبكة CNBC كشفا مؤخراً عن بعض الأدوار التي ستقوم بها الوحدة خلال الفترة القادمة.
وعلى رأس هذه الوظائف سيكون إيجاد نطاق بحث مخصص للأطباء والمرضى للمساعدة على تتبع السجل الطبي عن طريق الشبكة العنكبوتية.
فعلى سبيل المثال سيصبح الطبيب قادراً على البحث عن سجل طبي معين عن طريق ادخال الرقم 87 على سبيل المثال بدلاً من استخدام اسم المريض نفسه في نطاق البحث الذي تود جوجل تخصيصه لهذا المجال.
فيما جاء على لسان أحد المقربين من خطة الشركة على أن جوجل تود تخصيص تجربة البحث الطبي بسياق مشابه لأسلوبها المتبع في خدمتها لحجوزات الطيران. حيث يستطيع المستخدم البحث عن الحالات المرضية والوصول لمعلومات موثوقة دون الخوص في حقول البحث عبر شبكة الانترنت العادية.
لكن بالرغم من الأثاء الإيجابية الذي قد تنتج عن هذه الفكرة إلا أنه لا شيء مؤكد؛ حيث أن فريق البحث في جوجل قد لا يمررها في الوقت الحالي وقد تكون ثمرة مستقبلية يتم مناقشتها حالياً ريثما يتم التأكد من مدى فعاليتها وطريقة تطبيقها واقعاً.
المصدر
CNBC
التدوينة جوجل تود تخصيص نطاق بحث للأطباء والمرضى لمتابعة السجلات الطبية ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.