دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن الألوان التي ينطلق بها هاتف NOKIA 2.3 ظهر على التقنية بلا حدود.

تخطط شركة HMD لإطلاق الإصدار الجديد من هاتفها الذي انطلق مؤخراً Nokia 2.2، حيث كشفت تسريبات جديدة عن إختيارات ألوان هاتف NOKIA 2.3 الجديد.

كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر أحد موزعي هواتف نوكيا، على أن الشركة في طريقها لإطلاق هاتف Nokia 2.3 الذي يحمل نموذج رقم “TA-1206”.

ولقد إستعرضت التسريبات الإختيارات التي ستقدم من HMD في ألوان هاتف Nokia 2.3، والتي ظهرت في التسريبات بعنوان “Sand”, “Cyan Green” وأيضاً“Charcoal” أو البني والفيروزي وأيضاً الأسود.

أيضاً لم تقدم التسريبات تفاصيل أكثر حول مواصفات هاتف Nokia 2.3، لكن من المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Helio A22 من ميديا تيك، مع تقنية البلوتوث 5، أيضاً من المتوقع أن يأتي ببعض من مواصفات الإصدار الحالي Nokia 2.2.

Advertisements

يذكر أن HMD قدمت هاتف Nokia 2.2 الحالي، بحجم شاشة 5.71 إنش، مع جودة عرض HD بلس، ورقاقة معالج MediaTek Helio A22، مع ذاكرة عشوائية 2 أو 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 16 جيجا بايت أو 32 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف بطارية 3000 mAh، مع قدرة شحن 5W ومنفذ MicroUSB.

وتأتي الكاميرة الخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدساتf/2.2، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، ويأتي بنظام Android One بسعر 110 دولار.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن الألوان التي ينطلق بها هاتف NOKIA 2.3 ظهر على التقنية بلا حدود.