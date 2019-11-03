دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أحدث التسريبات لهاتف موتورولا المرتقب Motorola One Hyper بالكاميرة المنبثقة ظهر على التقنية بلا حدود.

رصد هاتف Motorola One Hyper في تسريبات جديدة اليوم بعد أن أعتمد رسمياً في تايلند عبر NBTC، وذلك قبل الموعد المتوقع للإعلان الرسمي في 13 من نوفمبر.

لم تؤكد علامة موتورولا التجارية حتى الآن على موعد الإعلان الرسمي عن هاتف Motorola One Hyper، إلا أن التسريبات قد أشارت إلى أن الموعد المتوقع سيكون في 13 من نوفمبر، واليوم تؤكد تسريبات جديدة على إقتراب موعد إنطلاق الهاتف.

ولقد أكدت التسريبات الجديدة من NBTC على عنوان الهاتف One Hyper، إلا أنها لم تكشف عن تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

وفي تقرير أخر نشر خلال الفترة الماضية، جاءت تفاصيل مواصفات هاتف One Hyper عبر تسريبات من موتورولا، حيث من المقرر أن يضم الهاتف شاشة IPS LCD بحجم 6.39 إنش، كما يتميز بجودة عرض FHD بلس.

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ويعد هاتف One Hyper أول إصدار من موتورولا بتصميم الكاميرة الأمامية المنبثقة، أيضاً من المتوقع أن يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 675 ، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يضم بطارية بقدرة 3600 mAh.

وتأتي الكاميرة الأمامية في الهاتف بدقة 32 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسات f/2.0 ،كما يضم إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/2.2 يدعم عمق التصوير.

ومن المقرر أن تدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، أو full-HD عند 60 إطار لكل ثانية،أو تسجيل فيديو بالحركة البطيئة بدقة 1080 بيكسل عند 120 إطار لكل ثانية، أو بدقة 720 بيكسل عند 240 إطار لكل ثانية، كما يأتي الهاتف بنمط للتصوير الليلي Night Vision، ويأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية من هاتف One Hyper،

المصدر

هذا الموضوع أحدث التسريبات لهاتف موتورولا المرتقب Motorola One Hyper بالكاميرة المنبثقة ظهر على التقنية بلا حدود.