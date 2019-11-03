هذا الموضوع MediaTek تقدم رقاقة 5G القادمة بدقة تصنيع 7 نانومتر ظهر على التقنية بلا حدود.
أكدت التسريبات السابقة على خطط MediaTek لبدء الإنتاج الضخم لرقاقة 5G من الفئة المتوسطة، وفي تفاصيل جديدة رصدت مؤخراً أشير إلى أن الرقاقة ترتكز على دقة تصنيع 7 نانومتر.
تستهدف شركة MediaTek قريباً سوق الهواتف المتوسطة بمعالج يدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس، ولقد نشرت تسريبات عبر leakster على Weibo تؤكد على أن شركة MediaTek ستقدم رقاقة معالج 5G إلى الأسواق في 2020.
ومن المقرر وفقاً للتفاصيل الجديدة أن ترتكز رقاقة معالج 5G من MediaTek على دقة تصنيع 7 نانومتر، كما تأتي بمعمارية FinFET، أيضاً تضم أنوية Cortex-A76 رئيسية لدعم أعلى آداء في المعالج.
أيضاً تخطط ميديا تيك لدعم الهواتف المتوسطة بسعر 280 دولار تقريباً بمعالج Helio M70 5G الذي يأتي بمودم 5G ويدعم أنماط SA/NSA في الشبكات، لذا ستساهم ميديا تيك العام المقبل في إنتشار تقنية شبكات الجيل الخامس في نطاق أكبر في سوق الهواتف المتوسطة.
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هذا الموضوع MediaTek تقدم رقاقة 5G القادمة بدقة تصنيع 7 نانومتر ظهر على التقنية بلا حدود.
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