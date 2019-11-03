وقالت الهيئة إن نشرة الإصدار تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
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وحسب بيان للهيئة، فإن "موافقة الهيئة على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار هيئة السوق المالية، فيما تعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. الموافقة على طرح أسهم "أرامكو" للاكتتاب العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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