دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الجهني: أعاصير متتابعة في بحر العرب خلال الساعات المقبلة

توقَّع الباحث في مجال الظواهر المناخية، زياد الجهني، اليوم الأحد، أعاصير متتابعة في بحر العرب خلال الفترة المقبلة.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، توقع الجهني، حدوث نشاط عالٍ في بحر العرب، وأعاصير متتابعة، فيما توقع هدوء البحر خلال أسبوع من اليوم الأحد، مع انتقال النشاط على الجزيرة العربية.

من ناحيتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس اليوم الأحد، أن تكون السماء صحوة إلى غائمة جزئيًّا على جنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

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وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الطقس سيكون مستقرًّا على معظم مناطق المملكة، لافتة إلى أن مكة المكرمة تُسجل أعلى درجات الحرارة بـ39 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب «أبها وطريف» بـ11 درجة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت الهيئة، إن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة رياحه السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف، وحالته متوسط الموج.