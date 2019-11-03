رئيس البرلمان العراقى يبحث مع وفد الحزب الكردستانى سبل تلبية مطالب المتظاهرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى مع وفد من الحزب الديمقراطى الكردستانى، اليوم الأحد، سبل تلبية مطالب المتظاهرين عبر برنامج إصلاحي واسع.

وذكر مكتب الحلبوسي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري"، مضيفا أن "اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد في المرحلة الراهنة، ومطالب المتظاهرين المشروعة، وضرورة تلبيتها عبر برنامج إصلاحي واسع يضع معالجات جذرية تتلاءم مع طموحات المتظاهرين والشعب العراقي".

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وأشار إلى أن "اللقاء ناقش التعديلات الدستورية، وتأكيد أهمية أن تحظى بقبول جميع مكونات الشعب العراقي".



وأكد رئيس مجلس النواب العراقي - في وقت سابق - أنه يتم العمل بشكل متواصل لمناقشة مطالب المحتجين دون تدخل إقليمي أو دولي، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تعديلات دستورية بمشاركة ممثلين عن المتظاهرين.