شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تصدر 77 ألف تأشيرة سياحية..والصينيون يتصدرون والبريطانيون 17ألف سائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية السعودية، أن الوزارة أصدرت أكثر من 77 ألف تأشيرة سياحية حتى 30 أكتوبر.

وتصدر الصينيون عدد الحاصلين على التأشيرة بنحو 18 ألف سائح، ثم البريطانيون بأكثر من 17 ألف تأشيرة، وتشكل هاتان الجنسيتان نحو 46% من إجمالي السياح.

بينما جاء مواطنو الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بعدد 8926 سائحا، وضمت قائمة أفراد الدول الأكثر حصولاً على التأشيرة السياحية السعودية كلا من ماليزيا وكندا وكازاخستان وألمانيا وأستراليا.

وجاءت هذه الإحصائية بعد 33 يوماً من الإعلان عن إصدار السعودية تأشيرات سياحية للمرة الأولى في تاريخها.

وتشمل التأشيرة مواطني 49 دولة الذين أتاحت لهم آفاق استكشاف السعودية، كما تشمل الدول المصرح لمواطنيها بالدخول، 38 دولة من أوروبا، وهي :

Advertisements

النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وأيرلندا وموناكو وأندورا وروسيا ومونتيرو وسان مارينو وأوكرانيا وإنجلترا وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وقبرص، و7 دول من آسيا، وهي سلطنة بروناى واليابان وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وكازاخستان والصين، ومن أميركا الشمالية دولتان، هما الولايات المتحدة وكندا، ومن أستراليا مملكة أستراليا ونيوزيلندا.

ونقل موقع قناة العربية عن شيجيون الباحث المساعد في كلية الدراسات العربية بجامعة الدراسات الأجنبية ببكين، وباحث زائر في مركز البحوث والتواصل المعرفي السعودي، قوله : "ظلت السعودية دولة بعيدة وغامضة إلى حد ما بالنسبة لمعظم الصينيين، ما أدى إلى رغبة شديدة لزيارتها، خاصة بعدما سمعوا الكثير عنها في وسائل الإعلام، إضافة إلى قوة العلاقة الصينية السعودية التي أصبحت أكثر حيوية، وعلى رأسها العلاقة التجارية".