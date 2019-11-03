شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف موقعا عسكريا فى مالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد، أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التى تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، مجددة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، داعية المجتمع الدولى إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة.
وأعربت الوزارة، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وكان 54 شخصا من بينهم 53 جنديا قد قتلوا فى هجوم إرهابى استهدف، الجمعة الماضية، موقعا عسكريا فى منطقة إنديليمان شمالى مالى.
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