اخبار الخليج

الإمارات تدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف موقعا عسكريا فى مالى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف موقعا عسكريا فى مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أدانت دولة الإمارات، الهجوم الإرهابى الذى استهدف موقعا عسكريا فى إنديليمان شمالى مالى، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

 

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد، أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية التى تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، مجددة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، داعية المجتمع الدولى إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة.

 

Advertisements

وأعربت الوزارة، عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

 

وكان 54 شخصا من بينهم 53 جنديا قد قتلوا فى هجوم إرهابى استهدف، الجمعة الماضية، موقعا عسكريا فى منطقة إنديليمان شمالى مالى.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف موقعا عسكريا فى مالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا