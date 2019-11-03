شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية السعودية تشارك فى فعاليات التمرين البحرى الدولى المختلط..(صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت القوات البحرية الملكية السعودية، فى فعاليات التمرين البحرى الدولى المختلط متعدد الجنسيات imx19 الذي انطلقت فعالياته اليوم من قيادة البحرية المركزية الأمريكية في المنطقة الممتدة من خليج العقبة إلى شمال الخليج العربي.



قوات البحرية السعودية

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، كان في استقبال القوات البحرية المشاركة في التمرين الملحق العسكري السعودى فى مملكة البحرين العميد الركن فهد بن إبراهيم الثنيان، وذلك في قاعدة ميناء سلمان البحرية فى مملكة البحرين.

وبين العميد الثنيان أن الأهداف المشتركة للتمرين هو تعزيز التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة لتوطيد العلاقات بين الدول المشاركة.

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صورة جماعية للقوات البحرية السعودية المشاركة فى التمرين

من جانبه أوضح مساعد قائد التمرين البحرى الدولي المختلط وقائد قوة واجب البحرية السعودية العميد البحرى الركن عبدالله بن فهيد الشمرى، أن مشاركة القوات البحرية الملكية السعودية في هذا التمرين الدولي تأتي حرصاً من قيادة القوات البحرية على تعزيز العلاقات الدولية وإدامة العمل المشترك مع باقي بحريات دول العالم المتمثل في مشاركة عدد 56 دولة و 7 منظمات عالمية، حيث يُنفَّذ التمرين على مرحلتين، الأولى التدريب النظري والأكاديمي وذلك بوضع الفرضيات التي تعيق حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة العالمية ومن ثم تحليلها وإيجاد طرق الحل البديلة وذلك بوجود وإشراف من كلية الحرب الأمريكية، أما المرحلة الثانية فتشمل إبحار جميع السفن القتالية المشاركة في التمرين وإجراء المناورات التي تخص عمليات الأمن البحري المختلفة بهدف ردع وتحييد أي تهديد يشكل خطراً على خطوط المواصلات البحرية الدولية.



عقب انتهاء تمرين القوات عقب انتهاء تمرين القوات

وأضاف العميد الشمري أن مثل هذه التمارين لها انعاكاسات وفوائد إيجابية على قواتنا البحرية في توحيد المفاهيم التكتيكية للقيادة والسيطرة مع باقي بحريات دول العالم وكذلك رفع مستوى القدرة القتالية للقوات البحرية الملكية السعودية.