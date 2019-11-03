شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: قانون الانتخابات الجديد سيكون ماثلا أمام البرلمان هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد رئيس جمهورية العراق برهم صالح، خلال لقائه مع رؤساء وممثلى النقابات والمنظمات، أن العمل جار لإعداد مشروع قانون جديد للانتخابات، لافتا إلى أنه سيقدم إلى مجلس النواب خلال هذا الأسبوع.

وذكرت الرئاسة العراقية، فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد، أن مشروع القانون الجديد يضمن احترام آراء الناخبين ويحقق العدالة فى التنافس من أجل الوصول إلى مجلس النواب، وكذلك تغيير مفوضية الانتخابات بمفوضية أخرى على أسس مهنية خالصة وبعيداً عن التسييس والولاءات الحزبية.

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وأضافت، أن صالح التقى فى قصر السلام ببغداد، رؤساء وممثلى النقابات والمنظمات، واستمع إلى وجهات نظرهم بصدد الحراك الاحتجاجى و مطالبه.

وأشارت فى بيانها، إلى أن الطابع السلمى للتظاهرات، الذى تكرست به قيم الوطنية الحقة وإصرار العراقيين على تقويم مسار العملية السياسية، هو ما يساعد على المزيد من العمل الجاد، والذى يمكن أن يجعل العراق ومنظومة الحكم فى الإطار الديمقراطى السليم وبما يوفر الأرضية المناسبة للقضاء على الفساد والشروع ببناء الدولة وتقدمها ورفعتها.

وكان البرلمان العراقى صوت قبل نحو أسبوع على تشكيل لجنة لتعديل الدستور، كما صوت على إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان).