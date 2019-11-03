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البحرين تدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف موقعا عسكريا فى مالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت مملكة البحرين، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابى الذى استهدف موقعًا عسكريًا فى (إنديليمان) بشمال مالي، ما أسفر عن مقتل العشرات من العسكرين وإصابة آخرين.

 

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، فى بيان أورته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم الأحد، عن بالغ التعازى والمواساة لحكومة وشعب جمهورية مالى وتمنياتها للمصابين بسرعة الشفاء.. مؤكدة تضامن المملكة مع مالى فيما تتخذه من إجراءات وتدابير من أجل استتباب أمنها واستقرارها.

 

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مشددة على موقف المملكة الراسخ الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعى إلى تضافر الجهود الدولية من أجل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابع دعمه وتمويله.

 

وكان 54 شخصا من بينهم 53 جنديا، قد قتلوا فى هجوم إرهابى استهدف، الجمعة الماضية، موقعا عسكريا فى منطقة إنديليمان شمالى مالى.

 

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