الداخلية التونسية: ضبط 9 أشخاص حاولوا اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، ضبط 9 أشخاص كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية. وأوضحت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، أن دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحرى للحرس الوطنى بمدينة حلق الوادى، تمكنت من ضبط 9 أشخاص كانوا بصدد التسلل إلى الميناء التجارى ومنه إلى إحدى البواخر التجارية الراسية هناك، بهدف اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية، وبمراجعة النيابة العامة، أمرت بمواصلة احتجازهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم.

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