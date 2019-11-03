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الأمن الفلسطينى يشدد على ضبط الأوضاع بمخيمات اللاجئين فى لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت قيادة الأمن الوطني الفلسطينى في لبنان، على أهمية ضبط الأوضاع الأمنية داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالتعاون والتنسيق مع السلطات اللبنانية.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء ، أكدت خلال اجتماعها اليوم، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية، أنها اتخذت إجراءات أمنية مشددة داخل المخيمات الفلسطينية بالتنسيق والتواصل الدائم مع السلطات اللبنانية.

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ورأت قيادة الأمن الوطني الفلسطيني في بيان بعد الاجتماع، أن أمن المخيمات هو جزء من الأمن اللبناني، مشيدةً بمستوى التعاون القائم بين القيادة الفلسطينية والسلطات اللبنانية المعنية.

ونوهت بحالة الأمن والاستقرار التي تنعم فيها المخيمات الفلسطينية، مؤكدة أن الاجراءات التي اتخذتها قوات الأمن الوطني الفلسطيني وقيادة الفصائل الفلسطينية أبعدت الفوضى الأمنية والاجتماعية التي كانت تشهدها المخيمات بين الفترة والأخرى.

مما يذكر، أن قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان تشكلت العام الماضي 2018م ، من عناصر مسلحة تابعة لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بقيادة اللواء صبحي أبو عرب.

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