شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عراقى: المدارس والجامعات بالأنبار لم تشهد أى اعتصامات أو تظاهرات والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدليمى، فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية، إن "كافة مدارس الأنبار لم تشهد أى عملية اعتصام أو إضراب عن العمل"، نافيا الأنباء التى وردت عن قيام بعض كليات وجامعات الأنبار بتنظيم اعتصامات أو تظاهرات".
وأضاف، أن "هناك متابعة من الحكومة المحلية العراقية لتنسيق سير العمل ومحاسبة كل من يتغيب عن مهام عمله من الكوادر التعليمية".
وتشهد معظم مدن العراق، منذ مطلع الشهر الماضى تظاهرات احتجاجية تنادى بـ"حقوق مشروعة"، تخللتها أعمال عنف أودت بحياة أكثر من 200 وإصابة المئات.
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