تركيا تُنزل ضربات موجعة بـ"ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في أكتوبر

أرضروم/ الخليج 365

تمكنت قوات الأمن التركية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من تحييد ألف و90 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، بينهم قيادات مزعومة.

وشارك في العمليات الأمنية التي جرت داخل وخارج البلاد، قوات من الجيش التركي ومديريات الأمن وقوات الدرك وجهاز الاستخبارات.

وبحسب معلومات أحصاها مراسل الخليج 365، فإن القوات الأمنية التركية استطاعت خلال أكتوبر الماضي، تحييد ألف و90 إرهابيا من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، بينهم عناصر كانوا يتولون مناصب قيادية في التنظيم الإرهابي.

وأوقفت القوات الأمنية 410 شخصا لهم صلة بالتنظيم الإرهابي، بينهم رؤساء بلديات في حزب الشعوب الديمقراطي.

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وخلال أكتوبر الماضي، استشهد بفعل عمليات "ي ب ك/ بي كا كا"، 16 عنصر من قوات الأمن التركية، و21 مدنيا بينهم رضّع وأطفال.

وفي عملية نبع السلام، حيّدت القوات التركية نحو ألف من عناصر "ي ب ك/ بي كا كا"، من أصل ألف و90 إرهابيا تم تحييدهم خلال أكتوبر الماضي.

وأجرت القوات التركية عملية نبع السلام، في مناطق شمال شرقي سوريا، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري.

وفي 9 أكتوبر الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه بالتفاهم مع موسكو.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.