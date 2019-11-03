"تويتر" يغلق حساب القيادي بـ"حماس" عزت الرّشق

إسطنبول/الخليج 365-

أغلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الحساب الخاص، لعضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزّت الرّشق.

وتأتي عملية إغلاق هذا الحساب، ضمن سلسلة حملات سابقة وحالية، طالت حسابات العديد من القيادات والنشطاء، وصحف ووكالات أنباء فلسطينية.

واستنكر الرّشق إغلاق حسابه، وعدّه "سلوكاً منحازاً لا يراعي قيم حرية الصحافة والتعبير عن الرّأي، ويتعامل مع المحتوى الفلسطيني بازدواجية، تمثل انحيازاً فاضحاً للاحتلال ورضوخاً لإملاءاته بتبني الرواية الصهيونية".

Advertisements

وأضاف الرّشق، في تصريح وصل وكالة الخليج 365، إنّ إغلاق حسابه الشخصي واستهداف المحتوى الفلسطيني في مواقع التواصل الاجتماعي، "لن يفلح في حجب الحقيقة، ولن يمنع شعبنا من مواصلة نضاله بكل الوسائل لفضح جرائم الاحتلال والدفاع عن حقوقه المشروعة وقضيته العادلة".

ويشكو الكثير من القيادات والنشطاء الفلسطينيين، في الآونة الأخيرة، من إغلاق إدارة موقعي تويتر وفيس بوك، حساباتهم الشخصية؛ ويعزون ذلك إلى رضوخ إدارة الموقعيْن للتحريض الإسرائيلي.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من إدارة "تويتر" على ما ذكره "الرشق". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.