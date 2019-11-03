زعيم صوفي سوداني يحذر مجلس السيادة والحكومة من إغراق البلاد

كسلا (السودان)/ أحمد عاصم/ الخليج 365

حذر زعيم صوفي سوداني، الأحد، أمام آلاف من أنصاره مجلسي السيادة والوزراء، من "إغراق سفينة السودان خلال الفترة الانتقالية".



جاء ذلك في كلمة سليمان علي بيتاي، شيخ مدارس قرآنية في مدينة همشكوريب (شرق)، خلال مخاطبته آلافا من أنصاره في لقاء جماهيري بولاية كسلا (شرق)، حسب مراسل الخليج 365.



وقال بيتاي، "رسالتي للخرطوم.. لن يدار شرق السودان كما كان سابقا بالريموت (جهاز التحكم عن بعد)، لابد أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم، ولا أقصد الحكم الكونفدرالي، ولكن كل ولاية تدرك طبيعة مشاكلها".

وفي 19 سبتمبر/أيلول الماضي، دعا المئات من المحتجين بالولاية، الحكومة الانتقالية إلى تحقيق مطالبهم في السلطة والثروة.

وأضاف بيتاي، أن "السودان مستهدف، ويشار إليه بالبنان.. هل يسير على طريق الديمقراطية والعدالة والحرية دون إقصاء أحد.. أم يذهب في طريق آخر".

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ولفت إلى أن "الخزينة العامة للدولة تعاني من شح النقد لتلبية تطلعات المواطنين في الخدمات".

ودعا بيتاي، الشعب إلى "مساعدة الحكومة خلال الفترة الانتقالية".

ويشرف بيتاي، على خلاوي ومدارس لتعليم القرآن الكريم، بهمشكوريب (200 كم شمالي كسلا)، وذلك منذ تأسيسها على يد والده علي بيتاي عام 1951.

وتستقبل همشكوريب طلاب حفظ القرآن من خارج السودان، وذلك من دول كينيا، ويوغندا، وتنزانيا، وتشاد، وإريتريا، وإثيوبيا إضافة إلى طلاب ولايات السودان المختلفة.

وبدأ السودان مرحلة انتقالية، في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

ويأمل السودانيون أن تسهم المرحلة الانتقالية الراهنة في إحلال السلام بأرجاء بلدهم، بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.