أمير قطر يلتقي تشاووش أوغلو في الدوحة

أنقرة/ الخليج 365
عقد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لقاءً مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في العاصمة الدوحة.
جاء ذلك على هامش زيارة تشاووش أوغلو، الدوحة، في إطار التحضير للاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.
وفي تغريدة له عبر حسابه على "تويتر"، قال الوزير التركي، "خلال لقائنا مع أمير قطر الشقيقة، سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، في الدوحة، بلغنا لسموه تحيات رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان. نشكر قطر على دعمها لعملية نبع السلام."
وفي وقت سابق الأحد، التقى تشاووش أوغلو، بنظيره القطري محمد آل ثاني، حيث بحثا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ذات اهتمام مشترك بين الجانبين.
ويشارك تشاووش أوغلو، في الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصومال.
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