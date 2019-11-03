تشاووش أوغلو: تخفيف معاناة الصومال واجب على الأمة الإسلامية

أنقرة/ الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد، إن تخفيف معاناة الصوماليين، واجب على الأمة الإسلامية، قبل أن يكون مسؤولية منوطة على عاتق العالم بأسره.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الصومال، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا تشاووش أوغلو، المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت حيال معاناة الشعب الصومالي.

وبيّن أن اجتماع الأحد، بمثابة نداء قوي إلى المجتمع الدولي، للتركيز أكثر على معاناة الصوماليين.

ووأضاف تشاووش أوغلو، "علينا التخلي عن خلافاتنا، وتبني موقف موحد من أجل إحلال السلام والرخاء في الصومال، وعلينا أيضا السعي لخلق الظروف المناسبة لتعزيز الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في الصومال".

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وأردف: "نعمل مع إخوتنا الصوماليين من أجل نمو بلادهم، وقدمنا مساعدات إنسانية وتنموية بمقدار يتجاوز مليار دولار".

وقال وزير الخارجية التركي، "نستمر في تقديم الدعم لإعادة تأهيل القوات الأمنية في هذا البلد، ونتضامن مع الحكومة الصومالية في كفاحها ضد تنظيم الشباب الإرهابي وباقي المنظمات الإرهابية".

كما أشار إلى أن تركيا توفر للطلاب الصوماليين فرص مواصل تعليمهم العالي في جامعاتها.

ولفت في هذا السياق إلى تقديم تركيا منحا دراسية لأكثر من ألف طالب صومالي منذ 1992.



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