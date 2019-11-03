حارس أمن يعتدي على مدير مناوب بأحد المستشفيات في جدة

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صحيفة الخليج الالكترونية
تحقق الأجهزة الأمنية بجدة حول حادثة اعتداء حارس أمن بأحد المستشفيات الحكومية بالضرب المبرح على مدير مناوب مما تسبب لنقله لتلقي العلاج.
وأكدت المصادر أن المدير المناوب كان في جولة تفقدية أمس لمتابعة العمل وتفاجأ بشخص داخل منطقة محظور الدخول بها دون تنسيق اًو استئذان، ليستفسر من حارس الأمن الذي لم يعره اهتمامًا وكان حينها
أقدم أحد حراس الأمن بأحد المستشفيات ,على الاعتداء بالضرب المبرح على مدير مناوب.
وتفصيلاً , فقد تفاجئ المدير المناوب بشخص داخل منطقة محظور الدخول بها دون تنسيق أو استئذان , أثناء قيامه بجولة تفقدية لمتابعة العمل , وقد استفسر المدير من الحارس الذي كان يدخن في المنطقة التي لا يسمح بالتدخين بها، وبتوضيح المدير المناوب أن ذلك مخالف وممنوع رفض تمامًا التعاون معه وبين أنه ليس للمدير المناوب علاقة به.
وأشارت المصادر إلى أنه حين توجه المدير المناوب لمكتبه تفاجأ بانقضاض حارس الأمن عليه وضربه ضربًا مبرحاً، الأمر الذي تسبب بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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