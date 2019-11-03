زلزالان يضربان جزر ساندويتش والبوسنة.. وفرنسا تستعد لـ «اميلي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضرب زلزالان مختلفان في شدتهما مساء السبت، جزر ساندويتش البريطانية، والبوسنة والهرسك، وفيما ارتفعت حصيلة زلزالين ضربا جنوب الفلبين الأسبوع الماضي، إلى 21 قتيلاً، حذرت السلطات الفرنسية 10 إدارات تابعة لها في ساحل المحيط الأطلسي من هبوب عاصفة خريفية قوية الأحد.

وضرب زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر جزر ساندويتش، وهي من أقاليم ما وراء البحار البريطانية بالمحيط الأطلسي، مساء السبت، وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل بأن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية، حسبما ذكرت الأحد وكالة بلومبرج.

وفي البوسنة والهرسك، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر للزلازل البلاد السبت، ونقلت بلومبرج الأحد عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال يقع على عمق خمسة كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وفي باريس، أعلنت هيئة الأرصاد الفرنسية السبت أنها تتوقع هبوب عاصفة خريفية كبيرة.

ووجهت الهيئة إلى أكثر من عشر إدارات في ساحل المحيط الأطلسي ووسط البلاد تحذيرات من هبوب رياح عاتية.

ومن المتوقع هبوب عاصفة «اميلي» في ليلة السبت/الأحد بسرعة تصل إلى 130 كيلومتراً في الساعة مع أمواج عالية.

وأوصت الهيئة سكان إدارات شارمنت-ماريتيم وجيروند وفينديه على نحو خاص بتوخي الحذر، وكان طقس سيئ وأمطار غزيرة ورياح في جنوب فرنسا تسبب مؤخراً وقوع أضرار وعرقلة في حركة المرور.

وفي الفلبين، ارتفعت حصيلة زلزالين ضربا جنوب الفلبين الأسبوع الماضي، إلى 21 قتيلاً على ما أعلنت السلطات فيما تحاول جهات الإنقاذ إيصال الغذاء والمياه النظيفة لآلاف المتضررين.

وضرب زلزالان قويان بلغت شدتهما 6,6 و6,5 درجة جزيرة مينداناو، ما أدى إلى تدمير مئات المباني وتشرد عشرات الآلاف من السكان.

وقال مجلس الكوارث الوطنيّ إنّ قوات الإنقاذ عثرت على مزيد من جثث أشخاص قضوا نتيجة تساقط الركام والانهيارات الأرضية التي سبّبها الزلزالان.

وأوضحت أن الزلزالين تسبباً في إصابة 432 شخصاً وفقدان أثر شخصين آخرين.

وأظهرت لقطات متلفزة بعض القرويين يطلبون من المارة وسائقي الدراجات البخارية المساعدة في توفير الغذاء والمياه.

وكانت هزة الخميس الثالثة منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر في منطقة مينداناو التي تشكّل نحو ثلث مساحة هذا الأرخبيل الآسيوي.

وقتل ستة أشخاص في زلزال بقوة 6,6 درجة ضرب الثلاثاء الماضي المنطقة نفسها وتسبّب بإصابة عشرات بجروح وتضرر أبنية.

وكانت المنطقة تعاني أساساً آثار زلزال ضرب بقوة 6,4 درجة قبل أسبوعين وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بعشرات المباني.

وفي كاليفورنيا، ذكرت السلطات الأمريكية أن حريقاً يندلع حالياً غرب لوس أنجلوس وتمت السيطرة على نحو 20% فقط من مساحته السبت، غير أنه تم تقريباً وبصورة كاملة إخماد الحرائق الكبيرة الأخرى التي أججت نيرانها الرياح وأدت ظروف الجفاف بالمنطقة إلى انتشارها بسرعة خلال الأسبوع الحالي.

وأوضحت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا أن أوامر الإجلاء مازالت سارية بالنسبة للأشخاص الذين يقطنون غرب لوس أنجلوس والذين تضرروا من حريق ماريا الذي اندلع يوم أمس الأول الخميس في مقاطعة فينتورا.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أنها قررت تمديد تحذير «الفئة الحمراء» الذي يشير إلى زيادة المخاطر حتى الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي اليوم السبت (01:00 بتوقيت جرينتش الأحد) للمناطق القريبة من حريق ماريا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن هبات عاصفة تتراوح سرعتها ما بين 40 و 56 كيلومتراً في الساعة من الممكن حدوثها في بعض الوديان والجبال ومناطق المرتفعات الداخلية.

وفى الوقت ذاته أشارت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس إلى أن حريق منطقة جيتي وهو حريق آخر شب غربي المدينة تم احتواؤه بنسبة 79% بحلول السبت وتم رفع معظم أوامر الإخلاء.