خليفة مسيرة قائد ووطن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتخب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «حفظه الله»، رئيساً للدولة في الثالث من نوفمبر عام 2004 بإجماع أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وتولّى مهامه كحاكم لإمارة أبوظبي، إثر وفاة والده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي انتُخب أول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر 1971 واستمر حتى وفاته رحمه الله في الثاني من نوفمبر 2004.

خمسة عشر عاماً منذ تحمل خليفة مسؤولية قيادة البلاد في أصعب الظروف وأشدها قساوة، وفي مقدمتها الحفاظ على ما تم إنجازه من مكتسبات، واستمرار تحقيق الانتصارات في معركة الحياة الكبرى التي تخوضها البلاد عبر مسيرة التنمية الشاملة التي أسسها زايد، وتحمّل خليفة أمانة قيادتها بنجاح لتحقق أحلام شعب في العيش الكريم بعد سنوات طوال من الصبر على الشدائد وقسوة الحياة.

المسيرة الظافرة لا تقاس بسنواتها طالت أو قصرت، ولكن العيون تشخص على ما أنجزت وحققت من تقدم وخير ورفعة ومجد يطال الجميع وبه يفخرون ويسعدون، ومسيرة خليفة في القيادة تبدو للمراقبين والمؤرخين وفي عيون الأشقاء والأصدقاء وكأنها مئة عام وأكثر، لأنها كانت خير مترجم للحب الكبير الذي يعيش في سموه لأبناء شعبه الذين ساندوه فيها خطوة بخطوة، وللوطن الغالي عند الجميع والذي يستحق منهم كل عطاء وبذل وتضحية وفداء، وعبرها ارتفعت الشواهد تناطح عنان السماء، تؤكد أن هذه القيادة النموذجية الفريدة أعطت بصدق وإخلاص، وعملت لصالح الوطن والشعب فحققت المعجزات وأكثر.

بعد انتخابه رئيساً لدولة الإمارات، أطلق سموه خطته الاستراتيجية الأولى للحكومة الاتحادية لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة، وضمان تحقيق الرخاء للمواطنين في أرجاء الوطن، فأشرف على تطوير قطاعي النفط والغاز، والصناعات التحويلية التي ساهمت بنجاح كبير في التنوع الاقتصادي في البلاد وعدم الاعتماد على مصدر واحد رئيسي للدخل، وقام سموه بجولات واسعة في جميع أنحاء البلاد لدراسة احتياجات الإمارات الشمالية، وأمر ببناء عدد من المشاريع السكنية، والطرق، والتعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية.

وفي عام 2009، أُعيد انتخاب سموه رئيساً لدولة الإمارات، وتعهد سموه بمواصلة تنفيذ استراتيجيات طموحة للتنمية السياسية، والإدارية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية التي كان بدأها، وكان لقيادته الرشيدة، واهتمامه بمصالح الدولة الاتحادية الفضل في تجاوز الأزمات المالية، والإقليمية.

وأطلق سموه مبادرة لتطوير السلطة التشريعية، من خلال تعديل آلية اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بشكل يجمع بين الانتخاب والتعيين، مما يتيح اختيار نصف أعضاء المجلس عبر انتخابات مباشرة من الشعب، وجاءت خطوة منح المرأة نصف مقاعد المجلس سابقة عالمية، تؤكد ثقة القيادة بالمرأة وقدراتها وضرورة مساهمتها الكاملة في مسيرة البناء والتمكين.

خمسة عشر عاماً واصلت الإمارات خلالها مسيرتها الكبرى، واستمرت التحولات النوعية في كل المشاهد، بدءاً من البنية الأساسية للدولة، عبر تعزيز قوتها الاقتصادية وبنيانها العسكري، والأمني الداخلي، ووزارات التشييد والتعمير، فاكتست الأرض ببساطها الأخضر وتظللت بملايين الأشجار، واحتضنت عشرات المطارات والموانئ بعضها على مستوى عالمي يضاهي الأحدث والأكثر تطوراً، وارتفعت الأبراج السكنية والتجارية معالم فخر واعتزاز شاهدة على قدرة ابن الإمارات على تجاوز المستحيل، ومحو هذا المصطلح من قاموسه.

وخلالها، واصل سموه ما بدأه زايد من سياسة خارجية فرضت احترامها على دول العالم أجمع، لأنها تقوم على احترام الآخرين، وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، وتحترم حدودهم واستقلالهم وإرادتهم، وتدعم الدول الفقيرة وتعين الدول النامية، وتتصدى بالمعونات التي لا تنقطع للكوارث الطبيعية والنتائج المدمرة للحروب، ووصلت مساعدات مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية لأكثر من 70 دولة في مختلف أنحاء العالم.

ويستمر العطاء بقيادة خليفة.. وتتوالى الإنجازات والمكتسبات.