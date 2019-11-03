شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. بدء أول اجتماع للمجموعة المنبثقة عن اللجنة الدستورية السورية فى جنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ المجموعة الصغيرة، المؤلفة من 45 عضوا، والتى تم تشكيلها من اللجنة الدستورية السورية (150 عضوا) بواقع 15 عضوا من كل وفد يمثلون (الوفد المدعوم من الحكومة السورية، ووفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة، ووفد المجتمع المدنى)، اجتماعاتها فى جنيف غدا الاثنين، ولمدة أسبوع.

يأتي ذلك عقب الاتفاق أمس الأول الجمعة، على أسماء أعضاء المجموعة والمخولة بإعداد وصياغة مسودة الدستور السورى الجديد أو إجراء تعديلات وإصلاحات دستورية على دستور 2012 القائم حاليا فى سوريا.

والمجموعة الصغيرة سوف تعمل لمدة أسبوع واحد يليه أسبوعين للراحة والتباحث مع الوفود المنبثقة منها وإعداد الاقتراحات، على أن تعود إلى جنيف لاستكمال العمل مجددا، وذلك بتسيير من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص جير بيدرسن، فى نفس الوقت الذي لم يحدد المبعوث الخاص جدولا زمنيا لكى تنتهي المجموعة من عملها، الذى ينتظر بمجرد انتهائه أن يعرض على اللجنة الدستورية السورية الموسعة لإقرار ما تم الاتفاق عليه، وذلك إما بالتوافق أو بأغلبية 75% من الأصوات.