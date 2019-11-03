شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات لقوات الاحتلال التركى تدخل سوريا من محور ريف رأس العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت تعزيزات لقوات الاحتلال التركى، اليوم الأحد، إلى الأراضى السورية من محور ريف رأس العين، وأقامت تحصينات فى مناطق سيطرت عليها، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء السورية "سانا".

كما أفاد وكالة "سانا" بأن تعزيزات للجيش السورى دخلت بلدة أبو راسين بريف تل تمر الشمالى الشرقى فى حين توجهت وحدات أخرى شمالا لاستكمال الانتشار باتجاه الحدود السورية التركية.

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وقالت الوكالة إن وحدات الجيش السورى المتقدمة من محور الرقة التقت مع وحدات الجيش المتقدمة من محور الحسكة لمواجهة العدوان التركى.

فى المقابل أعادت وحدات من الجيش السورى انتشارها في القرى والبلدات من تل تمر إلى ناحية أبو راسين في ريف رأس العين، وعلى طريق الدرباسية – رأس العين بريف الحسكة الشمال شرقي.