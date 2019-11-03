شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حزب الله.. تويتر تغلق حسابات لحماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن شركة تويتر، مستمرة في سياستها القائمة على مبدأ "لا مكان في تويتر للمنظمات الإرهابية غير القانونية وللتطرف العنيف"، بحسب ما جاء على لسان المتحدث الرسمي باسمها.

الجديد اليوم أن الشركة أوقفت حسابات حركة حماس الفلسطينية، وذلك نتيجة مخالفات لقواعد وشروط تويتر، جاء ذلك بعد ساعات على إغلاق الشركة حساب قناة المنار الرسمي التابعة لميليشيا حزب الله اللبناني.

وقالت الشركة حينها إن الإغلاق تم بسبب ارتكاب قناة المنار محظورات وعدم الالتزام بقواعد النشر.

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من جهته، علّق متحدث باسم تويتر على الأمر بالقول إنه "لا مكان فى تويتر للمنظمات الإرهابية غير القانونية وللتطرف العنيف. لدينا تاريخ طويل في اتخاذ إجراءات إنفاذ قوية، بواسطة آلية تجمع بين الناس والشراكات والتكنولوجيا"، بدون أن يضيف مزيداً من التفاصيل.

كما طال هذا الحظر حساب قناة المنار الأساسي باللغة العربية، وباللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية.

وشمل الإيقاف حسابات الأخبار والبرامج، وعند محاولة الدخول لحساب قناة المنار في تويتر يظهر أن "الحساب معلّق".

يذكر أن عددا من النواب الأميركيين كانوا أمهلوا الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، حتى الأول من نوفمبر لإزالة جميع المحتويات التابعة لمنظمات إرهابية والأشخاص المرتبطين بها، بما في ذلك حماس وحزب الله، كما أدرجت الولايات المتحدة حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية عام 1997. ومنذ تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة ازدادت العقوبات الأميركية المفروضة على حزب الله.