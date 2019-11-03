شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والانماء الزراعى للقضاء على الجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت جامعة الدول العربية، اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في مجال وضع استراتيجيات مشتركة لتحقيق ‎أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثاني المعني ‎بالقضاء على الجوع.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة المنعقد حاليًا بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

وقع المذكرة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية كمال حسن علي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى محمد بن عبيد المزروعى، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.