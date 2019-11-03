شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار ترامب بتمديد الطوارئ على السودان.. وزيرة الخارجية تعلق: قرار روتينى والان مع تفاصيل الخبر
وقالت عبد الله، لـصحيفة السودانى: "نحن لم ننزعج من قرار ترامب وكان متوقعاً بالنسبة لنا".
وأشارت وزيرة الخارجية السودانية، إلى أن أجل القرار الماضي ينتهى فى 31 أكتوبر وأن الإدارة الأمريكية ملزمة بتجديده طالما لم يصدر قرار بإلغائه لأن الموقف بالنسبة لهم كما هو، وأشارت إلى ارتباط القرار برفع العقوبات وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
واستبعدت أسماء أن يكون هناك تأثير سالب للقرار على أية محادثات بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والإدارة الأمريكية أو الكونجرس.
وأوضحت وزيرة الخارجية السودانية، أن الأمور تمضي في اتجاه رفع العقوبات وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولكنها تتطلب وقتاً حتى تاخذ الإجراءات القانونية مجراها داخل الكونجرس.
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