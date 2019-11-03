شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار ترامب بتمديد الطوارئ على السودان.. وزيرة الخارجية تعلق: قرار روتينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أسماء عبد الله وزيرة الخارجية السودانية، إن قرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بتمديد حالة الطوارئ المفروضة على السوادن، هو قرار روتينى وظل يجدد سنوياً منذ العام 1997م إلى أن تقرر أمريكا رفعه نهائياً.

وقالت عبد الله، لـصحيفة السودانى: "نحن لم ننزعج من قرار ترامب وكان متوقعاً بالنسبة لنا".

وأشارت وزيرة الخارجية السودانية، إلى أن أجل القرار الماضي ينتهى فى 31 أكتوبر وأن الإدارة الأمريكية ملزمة بتجديده طالما لم يصدر قرار بإلغائه لأن الموقف بالنسبة لهم كما هو، وأشارت إلى ارتباط القرار برفع العقوبات وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

Advertisements

واستبعدت أسماء أن يكون هناك تأثير سالب للقرار على أية محادثات بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والإدارة الأمريكية أو الكونجرس.

وأوضحت وزيرة الخارجية السودانية، أن الأمور تمضي في اتجاه رفع العقوبات وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولكنها تتطلب وقتاً حتى تاخذ الإجراءات القانونية مجراها داخل الكونجرس.