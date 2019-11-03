اخبار الخليج

بعد قرار ترامب بتمديد الطوارئ على السودان.. وزيرة الخارجية تعلق: قرار روتينى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار ترامب بتمديد الطوارئ على السودان.. وزيرة الخارجية تعلق: قرار روتينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أسماء عبد الله وزيرة الخارجية السودانية، إن قرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بتمديد حالة الطوارئ المفروضة على السوادن، هو قرار روتينى وظل يجدد سنوياً منذ العام 1997م إلى أن تقرر أمريكا رفعه نهائياً. 

 

وقالت عبد الله، لـصحيفة السودانى: "نحن لم ننزعج من قرار ترامب وكان متوقعاً بالنسبة لنا". 

 

وأشارت وزيرة الخارجية السودانية، إلى أن أجل القرار الماضي ينتهى فى 31 أكتوبر وأن الإدارة الأمريكية ملزمة بتجديده طالما لم يصدر قرار بإلغائه لأن الموقف بالنسبة لهم كما هو، وأشارت إلى ارتباط القرار برفع العقوبات وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

Advertisements

 

واستبعدت أسماء أن يكون هناك تأثير سالب للقرار على أية محادثات بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والإدارة الأمريكية أو الكونجرس. 

 

وأوضحت وزيرة الخارجية السودانية، أن الأمور تمضي في اتجاه رفع العقوبات وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ولكنها تتطلب وقتاً حتى تاخذ الإجراءات القانونية مجراها داخل الكونجرس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد قرار ترامب بتمديد الطوارئ على السودان.. وزيرة الخارجية تعلق: قرار روتينى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا