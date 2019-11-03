شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: الأسبوع العربى للتنمية فرصة لمزيد من التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير إيفان سوركوش رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر اليوم الأحد، أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة وغيره من الفعاليات المماثلة يمثل فرصا قوية لتحقيق أهداف التنمية وفتح آفاق جديدة والمزيد من التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى والشركاء.

وقال سوركوش، في كلمته أثناء الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي تستضيفه مصر حتى الأربعاء المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الاتحاد حريص على المشاركة في العديد من الجلسات مع جامعة الدول العربية للتأكيد على الشراكة في التنمية المستدامة والبرامج الخاصة لأجندة 2030 بالإضافة إلى التعاون في مختلف القطاعات.



وأشار إلى ضرورة إدارة الموارد بشكل مختلف وتوفير المياه النظيفة والحد من سوء التغذية والقضاء على الفقر وإنهاء الصراعات التي تعاني منها عدد من الدول العربية وذلك بهدف التغلب على التحديات التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة.

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واختتم رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر كلمته بالتأكيد على ضرورة تحقيق المزيد من العدالة لاستقرار طويل الأمد للمجتمعات، لذلك وجه الشكر لجامعة الدول العربية على تنظيم هذه الفعاليات للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة 2030.