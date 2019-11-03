نصائح للتغلب على ارتفاع درجة حرارة الهاتف الذكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعتبر مشكلة ارتفاع درجة حرارة الهاتف الذكي إحدى المشاكل الشائعة التي تواجه مستخدمي الهواتف الذكية عموماً.



وهناك الكثير من الأسباب التي قد تؤدي إلى سخونة الهاتف، مثل استخدام الهاتف أثناء الشحن، وكذلك أثناء الشحن السريع في الهواتف التي توفر هذه الميزة.

ولا ننسى أن استخدام بعض التطبيقات، التي تتطلب المزيد من الطاقة، لفترات طويلة يؤدي إلى رفع درجة حرارة الهاتف بصورة ملحوظة.

لذا إليك 10 نصائح سريعة للتغلب على مشكلة ارتفاع درجة حرارة الهاتف الذكي.

1-تجنب ترك هاتفك الذكي في بيئة ذات درجات حرارة مرتفعة مثل تركه داخل السيارة في فصل الصيف، أو تعريضه لضوء الشمس المباشر لفترات طويلة.

2-عند ارتفاع حرارة الجهاز أثناء الشحن، قم بفصل الشاحن من الجهاز وتحقق من إغلاق أي تطبيقات قيد التشغيل وانتظر حتى يبرد الجهاز ثم ابدأ في شحنه مرة أخرى.

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3-يُفضل استخدام كابل USB معتمد من الشركة المصنعة للهاتف الذي تستخدمه، فأحياناً التلف في الكابل أو عدم استخدام كابل USB أصلي يؤدي إلى سخونة الجزء السفلي من الهاتف أثناء الشحن.

4-لا تستخدم التطبيقات التي تتطلب المزيد من الطاقة لفترات طويلة جداً، ويُمكنك تحديد هذه التطبيقات من خلال الاعتماد على تطبيق متخصص في مراقبة أداء البطارية أو من خلال إعدادات الهاتف.

5-تشغيل الألعاب القوية وعالية الجودة على الهاتف يعمل على استنزاف الطاقة بسرعة، وكذلك رفع درجة حرارة الهاتف عند الاستخدام لفترة طويلة، لذا احرص على استخدام هذه الألعاب بصورة معقولة.

6-عند رغبتك بمشاهدة فيلم أو مقطع فيديو لمدة زمنية طويلة، فيفضل عدم تشغيله على أقصى سطوع للشاشة بل ضبط السطوع على قيمة متوسطة.

7-تحقق من أنك قمت بتحديث النظام في هاتفك الذكي لآخر إصدار، وكذلك تحقق من تحديث التطبيقات التي تستخدمها لآخر إصدار كذلك، ففي بعض الأحيان تأتي هذه التحديثات بحل لبعض المشاكل المتعلقة بالطاقة.

8-قم بإلغاء تنشيط بعض المزايا عند عدم حاجتك لها، مثل إيقاف الشبكة اللاسلكية وكذلك البلوتوث و الـ GPS.

9-تسجيل الفيديو لفترات طويلة بالدقة العالية قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة الهاتف، لذلك يفضل تجنب تحديث التطبيقات أو تشغيل أي تطبيقات في الخلفية أثناء التسجيل.

10-تحقق من عدم وجود أي مشاكل أو أعطال في البطارية الخاصة بالهاتف.